На вулиці Тюрінській у Харкові ввечері 13 вересня трапилася ДТП за участю легковика та карети "швидкої". У результаті аварії постраждали троє медпрацівників.

ДТП за участю "швидкої"

Аварія сталася 13 вересня, приблизно о 23:30 біля будинку га вулиці Тюрінській у Харкові, повідомляє пресслужба поліції.

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За попередньою інформацією, 26-річний водій автомобіля KIA Optima виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автівкою "швидкої".

Спецавтомобіль рухався за викликом з увімкненими світловими спецсигналами до інституту невідкладної хірургії. У кареті "швидкої" перебувала пацієнтка, яка потребувала невідкладної операції.

Травми отримали медики

У результаті зіткнення постраждали троє людей – 52-річний водій швидкої, 21-річний фельдшер і 20-річний медпрацівник. Пацієнтку доставили до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Постраждалих медиків госпіталізували зі забоями до Харківської обласної лікарні.

Інформацію зареєстрували в Московському відділі поліції. Наразі триває перевірка.

Зверніть увагу! Раніше на Харківщині водій ВАЗу наїхав на жінку з немовлям. У результаті 24-річну постраждалу та її дитину госпіталізували.



У Харкові легковик зіштовхнувся зі "швидкою" / Фото Нацполіції



Постраждали троє медиків / Фото Нацполіції



Аварія сталася через порушення водієм легковика ПДР / Фото Нацполіції

ДТП за участю "швидкої" у Харкові: дивіться карту