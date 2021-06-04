Евакуювали 14 медустанов: листом повідомили про масове мінування в Харкові – відео

4 червня 2021 , 13:51
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Джерело:

Поліція Харківщини

До одного з відділків поліції Харкова прийшло повідомлення про замінування 14 медичних установ міста. Звідти одразу почали евакуйовувати всіх, хто там перебував. У більшості будівель вже працюють вибухотехніки.

Лист про закладення вибухівки надійшов на електронну скриньку поліції. Це трапилося приблизно о 9 годині ранку 4 червня.

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Одна з медичних установ, де шукають вибухівку / Фото Суспільного

Що відомом про це замінування

  • Це одне з найбільших замінувань, які траплялися в Харкові за останній час.
  • З медичних установ евакуювали всіх осіб.
  • Після цього туди направили вибухотехніків та слідчо-оперативні групи.
  • Також на місцях працюють кінологи, які проводять обстеження будівель.
  • Станом на 16:50 годину 4 червня поліція ще не повідомила про результати обстежень.

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Яке покарання за таке можливе

Якщо вибухівку в медичних установах не знайдуть, то цей випадок можуть кваліфікувати, як неправдиве повідомлення про загрозу життю людей. Покарання за відповідною статтею передбачає від 2 до 6 років в'язниці.


Евакуйовані з 30 міської лікарні Харкова / Фото Суспільного

Зверніть увагу! У Харкові 5 та 6 квітня шукали вибухівку в гіпермаркетах "Епіцентр". Таке ж трапилося 8 квітня, однак тоді ще замінували 5 відділень "Нової пошти". В жодному з цих 3 повідомлень про замінування вибухівку не виявили.
Автор: Олександр Марчак