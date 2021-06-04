Евакуювали 14 медустанов: листом повідомили про масове мінування в Харкові – відео

До одного з відділків поліції Харкова прийшло повідомлення про замінування 14 медичних установ міста. Звідти одразу почали евакуйовувати всіх, хто там перебував. У більшості будівель вже працюють вибухотехніки.
Лист про закладення вибухівки надійшов на електронну скриньку поліції. Це трапилося приблизно о 9 годині ранку 4 червня.
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Одна з медичних установ, де шукають вибухівку / Фото Суспільного
Що відомом про це замінування
- Це одне з найбільших замінувань, які траплялися в Харкові за останній час.
- З медичних установ евакуювали всіх осіб.
- Після цього туди направили вибухотехніків та слідчо-оперативні групи.
- Також на місцях працюють кінологи, які проводять обстеження будівель.
- Станом на 16:50 годину 4 червня поліція ще не повідомила про результати обстежень.
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Яке покарання за таке можливе
Якщо вибухівку в медичних установах не знайдуть, то цей випадок можуть кваліфікувати, як неправдиве повідомлення про загрозу життю людей. Покарання за відповідною статтею передбачає від 2 до 6 років в'язниці.
Евакуйовані з 30 міської лікарні Харкова / Фото Суспільного