Без гальм: у центрі Харкова машина в'їхала в магазин

З'їжджаючи Бурсацьким узвозом на автомобілі Nissan, жінка врізалася в магазин, що розташований на перетині узвозу і Клочківської, 23. Аварія сталася 21 лютого об 11.00.
Джерело:Харківські новини
Передня частина авто сильно постраждала, також було пошкоджено фундамент магазину. Водій перебуває у лікарні.
Аварія у Харкові
За її словами, у автомобіля відмовили гальма, і вона не могла впоратися з керуванням.
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Бурсацький узвіз в Харкові – непросте місце для їзди. Досвідчені водії кажуть, що готуються гальмувати на цій ділянці заздалегідь, в іншому випадку – легко потрапити в аварію.
Обставини події з'ясовуються.
Магазин встояв, автомобіль – не дуже / ТРУХА
Не в магазин, так в паркан
Останнім часом подібні випадки в місті відбуваються часто:
- 18 лютого на вулиці Вологодській автомобіль Chevrolet врізався в огорожу дитячого садка.
- У той же день на пр-т. Гагаріна фура знесла паркан і перегородила дорогу.
- Наступного дня на проспекті Петра Григоренка водій Opel не врахував дорожніх обставин та врізався в паркан.
- 17 лютого на Московському проспекті біля станції метро "Пролетарська" автомобіль Volkswagen влетів в автобусний термінал.
- 15 лютого на Журавлівському спуску сталася ДТП. На дорозі не розминулися автомобілі Daewoo Lanos і Hyundai Santa Fe. Від удару Daewoo Lanos вилетів з дороги на узбіччя і застряг між деревами.
Цікава інформація для порушників ПДР
Днями Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху":
- за водіння в нетверезому стані передбачено штраф 17 000 гривень плюс позбавлення прав на рік;
- повторне порушення протягом року – мінус 34 000 гривень і позбавлення прав на 3 роки;
- третє за рік порушення – мінус 51 000 гривень і позбавлення прав на 10 років;
- відмова проходити огляд на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння буде коштувати 40 тис. 800 гривень.