Без гальм: у центрі Харкова машина в'їхала в магазин

22 лютого 2021 , 13:10
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З'їжджаючи Бурсацьким узвозом на автомобілі Nissan, жінка врізалася в магазин, що розташований на перетині узвозу і Клочківської, 23. Аварія сталася 21 лютого об 11.00.

Джерело:

Харківські новини

Передня частина авто сильно постраждала, також було пошкоджено фундамент магазину. Водій перебуває у лікарні.

Аварія у Харкові

За її словами, у автомобіля відмовили гальма, і вона не могла впоратися з керуванням.

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Бурсацький узвіз в Харкові непросте місце для їзди. Досвідчені водії кажуть, що готуються гальмувати на цій ділянці заздалегідь, в іншому випадку легко потрапити в аварію.

Обставини події з'ясовуються.

Магазин встояв, автомобіль – не дуже / ТРУХА

Не в магазин, так в паркан

Останнім часом подібні випадки в місті відбуваються часто:

  • 18 лютого на вулиці Вологодській автомобіль Chevrolet врізався в огорожу дитячого садка.
  • У той же день на пр-т. Гагаріна фура знесла паркан і перегородила дорогу.
  • Наступного дня на проспекті Петра Григоренка водій Opel не врахував дорожніх обставин та врізався в паркан.
  • 17 лютого на Московському проспекті біля станції метро "Пролетарська" автомобіль Volkswagen влетів в автобусний термінал.
  • 15 лютого на Журавлівському спуску сталася ДТП. На дорозі не розминулися автомобілі Daewoo Lanos і Hyundai Santa Fe. Від удару Daewoo Lanos вилетів з дороги на узбіччя і застряг між деревами.

Цікава інформація для порушників ПДР

Днями Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху":

  • за водіння в нетверезому стані передбачено штраф 17 000 гривень плюс позбавлення прав на рік;
  • повторне порушення протягом року мінус 34 000 гривень і позбавлення прав на 3 роки;
  • третє за рік порушення мінус 51 000 гривень і позбавлення прав на 10 років;
  • відмова проходити огляд на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння буде коштувати 40 тис. 800 гривень.