Можуть піймати у метро: як у Харкові штрафують за відсутність масок

Під час чергового рейду в Харківському метрополітені на станції "Холодна гора" було складено 7 адмінпротоколів за порушення правил карантину.
На станції метро "Ботанічний сад" під час аналогічної перевірки оштрафували маму з дитиною – у пасажирки не було маски. Про це вже повідомляють очевидці в соцмережах.
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Шахраї у Харкові
Карантинна епопея в Харкові виходить на новий рівень: правоохоронці не соромляться штрафувати порушників і виписують їм штрафи часто, швидко і впевнено. Цей факт підштовхнув і шахраїв – вони розробили нові методи відбирання грошей.
На Салтівці магазинами ходять хлопці й лякають продавців за те, що ті без маски торгують. Схема: заходять двоє, відразу ніби як фоткають на телефон. Потім швидко загрожують штрафом в 17 000 гривень. Махають липовим посвідченням перед носом. Не дають зрозуміти, що відбувається і швидко збивають гроші (від 1000 до 4000 гривень),
– пише очевидець в телеграм-каналі Харків. Live.
Уникнути подібних ситуацій може лише той, хто добре знає свої права.
Поліція у метро / Фото ТРУХА Харків
На скільки, і де можуть оштрафувати
- Юристи пояснюють, що, відповідно до закону України, який набрав чинності 21 листопада 2020 року – "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", за неправильне носіння маски або за її відсутність, громадянину загрожує штраф від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. В абсолютних сумах це 170-255 гривень.
- Правильно одягненою вважається маска, що закриває ніс і рот.
- Відповідно до закону, обов'язково надягати засіб індивідуального захисту, перебуваючи в громадських будівлях і спорудах, а також – в громадському транспорті.
- Не підлягають адміністративної відповідальності неповнолітні особи, тобто, діти до 18 років. До них можна застосовувати тільки виховні заходи (попередження, зауваження, але не штраф).
Хто має право штрафувати
- Органи Нацполіціі.
- Органи державної санітарно-епідеміологічної служби.
- Виконкоми й виконавчі органи, які виконують їх повноваження.
А чи можна не платити?
- При виявленні порушника масочного режиму правоохоронці повинні винести постанову по справі про адміністративне правопорушення і скласти на місці відповідний документ – у двох примірниках. Один з них залишається у порушника. Копія знадобиться для оскарження штрафу.
- Якщо збираєтеся оскаржити дії силовиків, все одно підпишіть постанову, з позначкою про незгоду.
- Процедура оскарження проходить у вищої посадової особи або в суді. При цьому треба враховувати, що судовий збір може значно перевищити суму виписаного штрафу.