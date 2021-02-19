Можуть піймати у метро: як у Харкові штрафують за відсутність масок

Під час чергового рейду в Харківському метрополітені на станції "Холодна гора" було складено 7 адмінпротоколів за порушення правил карантину.

На станції метро "Ботанічний сад" під час аналогічної перевірки оштрафували маму з дитиною – у пасажирки не було маски. Про це вже повідомляють очевидці в соцмережах.

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Шахраї у Харкові

Карантинна епопея в Харкові виходить на новий рівень: правоохоронці не соромляться штрафувати порушників і виписують їм штрафи часто, швидко і впевнено. Цей факт підштовхнув і шахраїв – вони розробили нові методи відбирання грошей.

На Салтівці магазинами ходять хлопці й лякають продавців за те, що ті без маски торгують. Схема: заходять двоє, відразу ніби як фоткають на телефон. Потім швидко загрожують штрафом в 17 000 гривень. Махають липовим посвідченням перед носом. Не дають зрозуміти, що відбувається і швидко збивають гроші (від 1000 до 4000 гривень),

– пише очевидець в телеграм-каналі Харків. Live.

Уникнути подібних ситуацій може лише той, хто добре знає свої права.

Поліція у метро / Фото ТРУХА Харків

На скільки, і де можуть оштрафувати

Юристи пояснюють, що, відповідно до закону України, який набрав чинності 21 листопада 2020 року – "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", за неправильне носіння маски або за її відсутність, громадянину загрожує штраф від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. В абсолютних сумах це 170-255 гривень.

Правильно одягненою вважається маска, що закриває ніс і рот.

Відповідно до закону, обов'язково надягати засіб індивідуального захисту, перебуваючи в громадських будівлях і спорудах, а також – в громадському транспорті.

Не підлягають адміністративної відповідальності неповнолітні особи, тобто, діти до 18 років. До них можна застосовувати тільки виховні заходи (попередження, зауваження, але не штраф).

Хто має право штрафувати

Органи Нацполіціі.

Органи державної санітарно-епідеміологічної служби.

Виконкоми й виконавчі органи, які виконують їх повноваження.

А чи можна не платити?