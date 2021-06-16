У Харкові жінка знущалася з доньки біля школи: свідки втручатись відмовились – відео

Цей інцидент трапився на спортмайданчику школи в харківському районі "Нові Доми". На записі дитина кричить і плаче, але жінка не перестає її сильно трясти. Поряд були дорослі, але вони не захотіли втручатися.

Про це повідомила матір дитини, яка зняла відео. Вона про це написала в один із місцевих телеграм-каналів 15 червня.

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Чому дитині не помогли

Знущання з дитини помітили біля школи №82. Авторка допису розповіла, що її донька подзвонила до неї та плакала. Дитина казала, що бачить, як вбивають дівчинку.

Моя донька підійшла до дорослих і попросила про допомогу, але ті не втрутились. Вони сказали, що ця жінка там кожен день гуляє й так поводиться,

– розповіла жінка

Матір знущається з дитини на спортмайданчику в Харкові: відео телеграм-каналу "Харьков Life"