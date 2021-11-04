Терміновий виклик надійшов медикам 3 листопада о 23.31. Лікарі одразу вирушили на допомогу.

Схожий випадок У Харкові медики врятували чоловіка, в якого сталася клінічна смерть

Причиною став інфаркт

Гострий інфаркт міокарда спричинив клінічну смерть 54-річного харків'янина. Медики негайно почали проводити реанімаційні заходи.

На щастя, лікарям вдалося відновити серцеву діяльність чоловіка і його відвезли до лікарні.

Схожі випадки в Україні

22 вересня дві студенти Львівського медуніверситету врятували життя пасажирові трамвая. У 68-річного чоловіка за 10 хвилин двічі зупинилось серце. Згодом швидка відвезла потерпілого до реанімаційного відділення лікарні.

У Дубно Рівненської області 30 серпня медики швидкої вивели зі стану клінічної смерті однорічну дитину. Рятувальний процес тривав півтори години.

На Харківщині медики швидкої 31 липня дивом врятували мотоцикліста, який сильно постраждав у аварії. У нього на певний час зупинилося серце. Медики зауважили, що чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння.