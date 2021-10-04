У Харкові медики врятували чоловіка, в якого сталася клінічна смерть

Двоє медиків врятували життя 78-річного харків'янина, який раптово перестав дихати. Трапилось це тоді, коли лікарі перевозили пенсіонера до лікарні.

Фельдшер Олександр Брацило та водій Романа Шевченко одразу почали проводити реанімаційні заходи. Таким чином пенсіонера вдалося врятувати. Трапилося це 3 жовтня.

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Помирав дорогою до лікарні

Швидка приїхала на виклик до дому пенсіонера, якому стало зле. Чоловіка перенесли до карети швидкої та повезли до лікарні.

Дорогою чоловікові стало зле й він перестав дихати. Трапилось це через раптову коронарну недостатність.

Коронарна недостатність – це складний серцевий стан, через який знижується постачання крові до тканин в організмі. Гостра форма недостатності викликає інфаркт міокарду.

Медик та водій швидкої швидко зреагували й почали допомагати потерпілому. На щастя, його вдалося врятувати. Зараз чоловік перебуває в лікарні.

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