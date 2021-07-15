Бо заважав рюкзак: у Харкові в метро чоловік побив пасажира – відео

У метро Харкова 36-річний чоловік побив 59-річного пасажира, тому що той зробив зауваження через рюкзак. Зловмисник розбив потерпілому брову. Пасажир написав заяву в поліцію.

Інцидент трапився на станції "Академіка Барабашова" ввечері 14 липня. На місце події одразу прибули поліція та медики.

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Заважає рюкзак – удар в обличчя

Конфлікт трапився у вагоні електропоїзда. За інформацією, телеграм-каналу "ХС. Харків", старшому чоловікові начебто заважав рюкзак. Тому він зробив зауваження, але у відповідь отримав розбиту брову.

Відомо, що потерпілого опісля відвезли до лікарні. Згодом він звернувся у поліцію.



Чоловік розбив пасажирові брову через рюкзак / Фото "ХС. Харків"

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці відкрили справу за статтею про навмисне тілесне ушкодження. Якщо вину зловмисника доведуть, він змушеним буде сплатити 850 гривень штрафу. Також чоловіка можуть відправити на 200 годин громадських робіт чи на 1 рік виправних робіт.



Потерпілий одразу звернувся в поліцію / Фото "ХС. Харків"

Наразі тривають слідчі дії.

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