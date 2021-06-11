Тіла розкидані по підлозі: оприлюднили жахливі фото з моргу в Харкові

У мережі поширили жахаючі фото з харківського моргу в центрі міста. На зображеннях видно, що в приміщенні абсолютна антисанітарія. Окрім цього, тіла лежать просто на підлозі, наче сміття.

Мовиться про приміщення "Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи" на вулиці Дмитрівській. Фото оприлюднили в мережі 10 червня

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Автором цих світлин є працівник цієї установи. Він надіслав їх у місцевий телеграм-канал анонімно.

Працівник моргу звинувачує своє керівництво в тому, що все там виглядає саме так. Зокрема, ця людина сказала, що в повне антисанітарне становище приміщень там сприймається як належне. Не говорячи вже про те, що багато тіл лежать, наче сміття.

Ті жахи, які відбуваються в Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи, складно уявити в нашому 21 столітті. Це ковідні хворі, СНІДом, гепатитом. Зауважте, це в центрі Харкова,

– додав автор допису.



Тіла лежать на підлозі харківського моргу / Фото телеграм-каналу "Х*****й Харьков"

Чому така ситуація в морзі

Depo повідомляє, що 2 квітня цього року відбулося заслуховування звіту очільника "Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи" Юрія Кравченка за 2016-2021 роки роботи.

Тоді працівники установи зазначали, що колектив працює в аварійних приміщеннях, там дефіцит кадрів. Також там отримують мінімалку, але при цьому власним коштом купують розхідні матеріали.

Керівництво ж моргу тоді визнало – усі приміщення 5 будівель Бюро на Дмитрівській в аварійному стані. Також зазначили, що через брак коштів працівники часто не мають змоги виїхати на місця огляду зі слідчими групами.

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Що сказали в Обласній раді

Під час обговорення звіту також виступив перший заступник голови облради Альберт Кононенко. Він сказав, що Обласна рада володіє певною інформацію про діяльність установи.

За його словами, теперішній керівник установи на своїй посаді вже 14 років. Мовляв, громада регіону не побачила позитивних змін та результатів за цей період.

Кононенко теж констатував відсутність бажання змінити щось на краще. Він це пояснив тим, що керівник Бюро жодного разу не звернувся до обласної ради з цього приводу.

Мешканці області після звернень до Бюро часто пишуть скарги, де вказують на жахливі умови, порушення санітарних норм і негативне ставлення до відвідувачів.

Фото з тілами в цьому морзі ви можете переглянути в прикріпленому дописі. Однак не рекомендуємо це робити людям зі слабкою психікою (Фото 18+).