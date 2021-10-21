Очевидці опублікували в соцмережах фото флагштока без прапора 21 жовтня. У коментарях під постом харків'яни почали роздумувати, про що може свідчити подія.

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Прапор завжди знімають у сильний вітер

У мережі припустили, що стяг міг зірвати вітер або його зняли, щоб випрати. Через кілька годин Харківзеленбуд повідомив, куди зник прапор.



У Харкові на найбільшому флагштоку зник прапор / Колаж 24 каналу

За словами комунального підприємства, флагшток планово оглянули і вирішили замінити прапор.

Зняли його саме 21 жовтня, оскільки в цей день несприятлива погода, а саме сильний поривчастий вітер. Тому зробили це задля безпеки.