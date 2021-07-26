В озері на Основі кількість лактозовмісних кишкових паличок – на рівні 9 500, норма становить 5 000 на літр. Отож купатись у цій водоймі фахівці не рекомендують.

Читайте також Заплив із одночасною грою на флейті: житель Харківщини встановив незвичайний рекорд – фото

Купатись не рекомендують у багатьох водоймах

Також у списку, що потрапив під експертне табу для купання, водойми на Журавлівці, Олексіївці, Безлюдівці, в Удянському гідропарку, Петренківському водосховищі.

Проте навіть виїхати за межі міста не буде завжди доречно, адже також може зашкодити здоров'ю відпочинок на пляжі Сіверського Донця у Змійові, річці Берестовій у Краснограді та Зачепилівці, ставі пляжу "Комсомольский".

Зверніть увагу! Також у деяких водоймах виявили ротавірус та гепатит.

Карту нерекомендованих водойм можна переглянути тут.

На водоймах України – висока смертність

Тим часом, у ДСНС б'ють на сполох. Адже під час цього сезону дуже високою є смертність на українських водоймах. Лише з початку липня на воді загинули 265 осіб, з них більше ніж 30 – діти. За аналогічний період ця цифра була на сотню менша.