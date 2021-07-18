У Харкові неадекватний чоловік розтрощив співмешканці голову: відео 18+

У Харкові чоловік вирішив розправитися зі своєю співмешканкою й розтрощив їй голову. Після цього він поводився дуже неадекватно.

За попередніми даними, моторошний інцидент трапився у ЖК Парковий Квартал. Він розташований на Московському проспекті.

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"Розтрощив голову своїй співмешканці, а тепер запитує, хто образив його Дашу", – написали в одному із місцевих телеграм-каналів. Й уточнили, що чоловік розгулював по будинку в закривавленому одязі.

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Ймовірно, жінка вижила

Спочатку ЗМІ повідомляли про те, що дівчина померла. Втім, за словами мешканців будинку, вона таки вижила. Водночас сусіди описують пару як проблемну та стверджують, що чоловік вживає наркотики.

У Харкові засудили жорстокого вбивцю

Напередодні суд у Харкові виніс вирок чоловіку, який жорстоко вбив 2-класника. Підозрюваний завдав дитині 33 удари ножем, а перед цим напоїв спиртним.

Зловмисник скоїв злочин на кладовищі селища Великий Бурлук у вересні 2017 року. Ним виявився психічно хворий уродженець Грузії.

Підсудний визнав свою провину, проте давати свідчення він не захотів. За умисне вбивство підлітка він проведе 15 років у в'язниці.

На місці події працюють правоохоронці. Вони з'ясовують усі подробиці моторошного інциденту. Офіційної інформації на сайті поліції наразі немає.