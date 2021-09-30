У Харкові невідомі обікрали жінку, поки вона рятувала кошенят

До двору жінки в Харкові підкинули четверо кошенят. Вона вирішила врятувати тваринок і зловила їх у коробку. Поки небайдужа допомагала котикам, невідомі викрали в неї самокат.

У жінки викрали самокат 30 вересня. Вона рятувала кошенят разом з дитиною. Про це жінка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

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Обікрали, поки рятувала тваринок

Місцева жителька Алла опублікувала оголошення, що їй у двір підкинули маленьких кошенят. Їм приблизно місяць. Жінка каже, що взяти до себе їх не може, бо вже має кота.



Оголошення щодо кошенят / Скриншот інстаграму korolewa_krema

Тоді жінка пише, що вирішила разом з дитиною облаштувати тваринкам місце, щоб ті не замерзли. Поки Алла ловила їх до коробки й накривала теплими речами, жінку обікрали. У неї зник самокат.

Хто це зробив і для чого вона ще не знає. Чи знайшла Алла самокат – теж ще не повідомила. Проте, судячи з допису, вона шокована.



Поки допомагала кошенятам, викрали самокат / Скриншот інстаграму korolewa_krema