У Харкові невідомі обстріляли автобус: чи є на місці постраждалі

У Харкові ввечері 26 травня невідомі обстріляли пасажирський автобус. Імовірно, стрілянина була здійснена з пневматичної зброї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про стрілянину у Харкові

Директор департаменту надзвичайних ситуацій у місті Харків Богдан Гладких зазначив, що 26 травня близько 18:30 автобус 272-го маршруту їхав на кінцеву зупинку. Тоді невідомі з очерету обстріляли транспорт, ймовірно, з пневматичної зброї та сховалися.

Постраждалі в нас відсутні. Водій набрав поліцію, вживаються всі заходи для встановлення злочинців,

– розповів посадовець.

Гладких також попросив, що якщо у когось є відео з відеореєстраторів, хто проїжджав повз автобус, де сталася стрілянина, то кадри необхідно передати поліції обов'язково.

"Це комунальний автобус нашого тролейбусного депо, безплатний. Кількість я не можу сказати, але з людьми був. Кількість пострілів незрозуміла, встановлюється слідчо-оперативною групою", – зазначив Богдан Гладких.

До слова, раніше у Харкові військовий, перебуваючи в нетверезому стані, відкрив вогонь по підлітках, які назвали його "ТЦКашником". Суд призначив військовому покарання у вигляді 3 років і 1 місяця позбавлення волі.