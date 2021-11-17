У Харкові батьку хворої дитини допоміг невідомий: дивовижний вчинок вразив мережу

У Харкові випадковий перехожий викликав і оплатив таксі для незнайомого чоловіка. Річ у тім, що той поспішав у реанімацію, куди потрапила його дитина. Згодом користувачі мережі почали захоплюватися безкорисним вчинком.

Оскільки все трапилося досить швидко, чоловік так і не дізнався, ким був благодійник. Про це розповіла в мережі матір цієї дитини Таня Дудко.

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Відстань була досить великою

За словами жительки Харкова, жінки її чоловік їхав за швидкою, яка забрала малечу. Проте дорогою його автомобіль зламався.

Допоміг розгубленому батькові випадковий перехожий. Він зголосився викликати таксі, яке довезло чоловіка до дитячої обласної лікарні. При цьому він сам оплатив цю поїздку.

На жаль, жодних даних не дізналися про Вас, шановний! Нехай Ваша допомога віддасться Вам у сто разів більше, ніж нам допомогли,

– написала вдячна харків'янка.

Вона зауважила, що таксі проїхало приблизно 16 кілометрів. Також додала, не впевнена в тому, що публікація дійде до адресата.

У коментарях до цього допису люди щиро захоплювалися вчинком невідомого. Проте були й ті, хто не зовсім розумів чоловіка, який поїхав до лікарні без грошей.

Що писали в коментарях:

Не дарма є приказка, світ не без добрих людей. Низький уклін справжньому Чоловікові. Міцного здоров'я йому та його близьким.

Може піст до адресата і не дійде, а ось посилення позитивної енергетики дійде точно!

Все буває, на кону може життя дитини, хто думав ще про гроші та карти? Здоров'я дитині, чоловікові респект, не перевелися в Харкові нормальні люди.

У нас народ до сімейника без грошей не виходить. А тут дитину до лікарні. Тут якраз перша думка про гроші й має бути. Який від нього толк у лікарні без грошей? Вийшов лікар, сказав, терміново потрібні ліки, у нас немає, підіть купіть.

Читайте повний текст допису Тані Дудко:

Добрий вечір, спільнота! Не знаю, чи дійде мій пост до адресата, але я хотіла б висловити величезну батьківську подяку чоловікові, який сьогодні приблизно о 17 годині сплатив таксі моєму чоловікові. Дитина потрапила в реанімацію, чоловік їхав за швидкою, дорогою машина зламалася.

Випадковий перехожий викликав таксі, яке допомогло дістатися дитячої обласної лікарні та сплатив відстань 16 км. На жаль, жодних даних не дізналися про Вас, шановний! Нехай Ваша допомога віддасться Вам у сто разів більше, ніж нам допомогли! Велике батьківське "спасибі"!