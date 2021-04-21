Виніс 1,6 мільйона: у Харкові злодій пограбував пункт обміну валют – фото, відео

В Харкові чоловік напав на працівницю обмінника. Він вдарив її та погрожував зброєю. Злодій вимагав усю касу національної валюти.

Йому вдалось заволодіти 1,6 мільйона гривень та втекти. Наразі його розшукує поліція.

До теми Зловмисник вкрав з маршрутки 1,4 мільйона гривень: за ним влаштували погоню

Що відомо про збройний напад

Інцидент стався ввечері 20 квітня на проспекті Героїв Сталінграду. Про розбійний напад повідомила працівниця пункту обміну валют. Злодій напад на касирку, коли вона вже закривала обмінник.



Напад на обмінник в Харкові / Фото Нацполіції

Він вдарив її в обличчя та заштовхав назад до кімнатки. Там, погрожуючи пістолетом, вимагав віддати гроші.



Невідомий в Харкові пограбував обмінник / Фото Нацполіції

Жінку-касирку опитали поліцейські, а тоді доправиди до лікарні. Їй надали допомогу та відпустили додому.

Яка відповідальність за цей злочин

За фактом розбійного нападу правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Наразі слідчі аналізують відео з камер зовнішнього відеоспостереження та речові докази.



Слідчі вивчають речові докази / Фото Нацполіція

У поліції шукають свідків цього інциденту та самого нападника.

Відповідно до статті кримінального кодексу, йому загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

До теми У Києві на Глибочицькій невідомі витягли з BMW сумку з грошима: там було понад 2 мільйони

На камерах відеоспостереження пограбування мало такий вигляд: відео