Про це розповіла директорка Департаменту освіти Харкова Ольга Деменко. Це було однією з тем брифінгу, який відбувся 9 листопада.

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Потрібно ущільнювати навчальний процес

За словами посадовиці, друга чверть для школярів міста має закінчиться 29 грудня. Також ухвалили рішення про продовження навчального року до 3 червня.

Потрібно ущільнювати навчальний процес, щоб не перевантажувати дітей. Ми додамо один тиждень до навчального року,

– сказала Деменко.

Це пояснили тим, що осінні канікули в Харківських школах трішки затягнулися – діти не вчились 3 тижні. Такий крок був необхідний через стрімке поширення коронавірусу.

Більше про закінчення осінніх канікул

Відпочинок школярів 8 листопада закінчився не лише у Харкові, а й Черкасах. У школах 2 міст у цей день розпочалося очне навчання.

Така можливість з’явилася завдяки тому, що вакцинували більшість вчителів. Проте, слід зазначити, що не всіх – деяких просто відсторонили від роботи.