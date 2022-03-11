У Харкові оголосили повітряну тривогу

У Харкові у ніч проти 11 березня оголосили повітряну тривогу. Людей попросили негайно піти в укриття.

Інформація про повітряну тривогу у Харкові з'явилася о 00:03.

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Якщо ви почули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

швидко та без паніки піти до найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

Додамо, що російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати українські міста. 10 березня вони атакували Харківський фізико-технічний інститут, де розміщений експериментальний ядерний реактор.

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