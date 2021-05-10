Килим більше не літає: за що оштрафували харківського Аладіна – відео, фото

На проспекті Науки в Харкові 10 травня їхав автомобіль, до якого був причіплений "килим-літак". Однак патрульним не надто сподобалась спроба побути Аладіном. Тому вони зупинили авто Honda і виписали одразу 3 протоколи.

Килимом виявилась саморобна конструкція, на якій були люди у східних вбраннях. Це трапилося 10 травня.

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У момент, коли патрульні побачили автомобіль із саморобним причепом, там сиділи хлопець і дівчина. Їх знімали на телефон двоє інших людей. Вони їхали у відкритому багажнику позашляховика.

Коли поліція зупинила молодих людей, патрульний автомобіль став чудовим фоном для фото. Також місцевий Аладін одразу зняв відео, де розповів, що його затримали.

Які протоколи виписали

За відсутність паска безпеки у водія – штраф 340 гривень.

Порушення правил перевезення пасажирів – штраф 255 гривень.

Дрібне хуліганство – штраф від 51 до 119 гривень.

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