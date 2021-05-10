Килим більше не літає: за що оштрафували харківського Аладіна – відео, фото

На проспекті Науки в Харкові 10 травня їхав автомобіль, до якого був причіплений "килим-літак". Однак патрульним не надто сподобалась спроба побути Аладіном. Тому вони зупинили авто Honda і виписали одразу 3 протоколи.
Джерело:Патрульна поліція Харківщини
Килимом виявилась саморобна конструкція, на якій були люди у східних вбраннях. Це трапилося 10 травня.
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У момент, коли патрульні побачили автомобіль із саморобним причепом, там сиділи хлопець і дівчина. Їх знімали на телефон двоє інших людей. Вони їхали у відкритому багажнику позашляховика.
Коли поліція зупинила молодих людей, патрульний автомобіль став чудовим фоном для фото. Також місцевий Аладін одразу зняв відео, де розповів, що його затримали.
Які протоколи виписали
- За відсутність паска безпеки у водія – штраф 340 гривень.
- Порушення правил перевезення пасажирів – штраф 255 гривень.
- Дрібне хуліганство – штраф від 51 до 119 гривень.
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