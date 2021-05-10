Килим більше не літає: за що оштрафували харківського Аладіна – відео, фото

Читать новость на русском

На проспекті Науки в Харкові 10 травня їхав автомобіль, до якого був причіплений "килим-літак". Однак патрульним не надто сподобалась спроба побути Аладіном. Тому вони зупинили авто Honda і виписали одразу 3 протоколи.

Джерело:

Патрульна поліція Харківщини

Килимом виявилась саморобна конструкція, на якій були люди у східних вбраннях. Це трапилося 10 травня.

Інший курйоз Забув святу воду: священник на Харківщині "покропив" людей з відра – відео

Більше про цей інцидент

У момент, коли патрульні побачили автомобіль із саморобним причепом, там сиділи хлопець і дівчина. Їх знімали на телефон двоє інших людей. Вони їхали у відкритому багажнику позашляховика.

Коли поліція зупинила молодих людей, патрульний автомобіль став чудовим фоном для фото. Також місцевий Аладін одразу зняв відео, де розповів, що його затримали.

Які протоколи виписали

  • За відсутність паска безпеки у водія – штраф 340 гривень.
  • Порушення правил перевезення пасажирів – штраф 255 гривень.
  • Дрібне хуліганство – штраф від 51 до 119 гривень.

Правоохоронці наздоганяють зловмисника Аладіна: відео Патрульної поліції Харкова

 