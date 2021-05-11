Порушення карантину: у Харкові пивний ресторан сплатить 17 тисяч гривень штрафу
Нещодавно Київський суд Харкова виніс рішення щодо порушення карантину в ресторані AltBier. Щоправда, правоохоронці його зафіксували ще 12 лютого. У підсумку власнику виписали 17 тисяч гривень штрафу.
Джерело:Kharkiv Today
Відомо, що суд ухвалив рішення 22 квітня: відповідний документ опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень. У порушника було 10 днів для апеляції, проте, чи її подали до суду, – наразі не відомо.
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Що відомо про ресторан-порушник
- Мовиться про пивний ресторан AltBier, розташований на вулиці Героїв Праці, 14-б у Харкові.
- У постанові зазначено, що він працював о 04:00 13 лютого, у ніч з п'ятниці проти суботи.
- Як зазначила комунікаційниця закладу, відвідувачі розрахувалися та лишилися дивитися фільм.
Які заборони діяли на момент інциденту
- У лютому в Харкові дозволялась робота закладів громадського харчування з 07:00 до 23:00.
- Проте проводити розрахунки було необхідно до 22:00.
- Це обмеження стосувалось ресторанів, кафе, барів, їдалень, кафетеріїв, буфетів і так далі, крім адресної доставки та замовлень на винос.
- Суд відповідно до статті про адміністративні порушення карантину призначив 17 тисяч штрафу.
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