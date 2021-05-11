Порушення карантину: у Харкові пивний ресторан сплатить 17 тисяч гривень штрафу

Нещодавно Київський суд Харкова виніс рішення щодо порушення карантину в ресторані AltBier. Щоправда, правоохоронці його зафіксували ще 12 лютого. У підсумку власнику виписали 17 тисяч гривень штрафу.

Відомо, що суд ухвалив рішення 22 квітня: відповідний документ опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень. У порушника було 10 днів для апеляції, проте, чи її подали до суду, – наразі не відомо.

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Що відомо про ресторан-порушник

Мовиться про пивний ресторан AltBier, розташований на вулиці Героїв Праці, 14-б у Харкові.

У постанові зазначено, що він працював о 04:00 13 лютого, у ніч з п'ятниці проти суботи.

Як зазначила комунікаційниця закладу, відвідувачі розрахувалися та лишилися дивитися фільм.

Які заборони діяли на момент інциденту

У лютому в Харкові дозволялась робота закладів громадського харчування з 07:00 до 23:00.

Проте проводити розрахунки було необхідно до 22:00.

Це обмеження стосувалось ресторанів, кафе, барів, їдалень, кафетеріїв, буфетів і так далі, крім адресної доставки та замовлень на винос.

Суд відповідно до статті про адміністративні порушення карантину призначив 17 тисяч штрафу.

За порушення карантину передбачені штрафи від 17 тисяч до 34 тисяч гривень для громадян та від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. для посадових осіб.



Яку відповідальність передбачено за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу