У Харкові озброєні поліцеські затримали координатора руху ОПЗЖ

У центрі Харкова 5 липня затримали координатора громадської організації "Патріоти – За життя" Олега Ширяєва. Правоохоронці помістили його у СІЗО.

Поліцейські затримали чоловіка у районі перехрестя вулиць Сумська та Свободи. Він їхав на автомобілі Toyota Land Cruiser Prado.

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Причина затримання

За словами речника прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка, Ширяєва затримали у справі про захоплення елеватора у селі Занки, пише телеграм-канал "Харьков LIVE". Затриманого підозрюють у:

масовому заворушенні;

протиправному заволодінні майном підприємства;

умисному знищенні або пошкодженні майна працівника правоохоронного органу.

Він затриманий у справі про захоплення елеватора за ухвалою суду. Мета – привести для обрання запобіжного заходу. Прокуратура буде просити тримання під вартою,

– сказав Чубенко.

6 липня Київський районний суд Харкова обере підозрюваному запобіжний захід. До того часу Ширяєв перебуватиме у СІЗО.

Що відомо про захоплення елеватора 11 вересня 2018 року у селищі Занки Зміївського району Харківської області намагалися захопити елеватор. Правоохоронці затримали 23 людей, зокрема й колишнього командира роти поліції "Східний корпус" Ширяєва. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.



9 листопада 2018 року Київський райсуд Харкова продовжив тримання під вартою Ширяєва до 12 грудня, однак визначив заставу у розмірі понад 1 мільйон гривень. Ці гроші за підозрюваного внесли "треті особи" і він вийшов із СІЗО.

Джерело: 11 вересня 2018 року у селищі Занки Зміївського району Харківської області намагалися захопити елеватор. Правоохоронці затримали 23 людей, зокрема й колишнього командира роти поліції "Східний корпус" Ширяєва. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.9 листопада 2018 року Київський райсуд Харкова продовжив тримання під вартою Ширяєва до 12 грудня, однак визначив заставу у розмірі понад 1 мільйон гривень. Ці гроші за підозрюваного внесли "треті особи" і він вийшов із СІЗО.Джерело: "Depo Харків"

Причетність до нападу на Мошенського

Водночас Newsroom стверджує, що Ширяєва затримали за підозрою у замаху на умисне вбивство. Мовиться про постріли у заступника директора охоронної агенції "Корпус" Артема Мошенського. Крім того, йому інкримінують ще кілька "старих" правопорушень.

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Зауважимо, у день нападу на Мошенського Ширяєв писав на своїй сторінці у фейсбуці, що нападники на АТОвця хочуть звинуватити у всьому його. Однак курататор "Патріотів – За життя", мовляв, ні до чого не причетний. Він порадив шукати винних серед близького оточення постраждалого.

Додамо, що у прокуратурі цю версію спростували.

У якому стані Артем Мошенський

За даними "Суспільного", постраждалий досі перебуває у важкому стані під ШВЛ. Йому зробили 2 операції та дістали кулю. Лікарі жодних прогнозів не роблять.

Чекаємо відповіді щодо того, чи прийме його Ізраїль. Якщо не дочекаємося, то завтра (6 липня – 24 канал) будемо, скоріш за все, у Німеччину відправляти,

– розповів товариш постраждалого Максим Жорін.

За його словами, Артем перебуває при тямі, але під дією препаратів.