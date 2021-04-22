У Харкові згоріла квартира в багатоповерхівці: відео пожежі
В Харкові в житловій багатоповерхівці сталася пожежа. На верхньому, 9 поверсі, вогнеборці ліквідували сильне задимлення. Через важке повітря люди старшого віку не змогли самостійно покинути свої квартири – їх евакуювали рятувальники.
Джерело:24 канал
На місце прибув електрик, щоб знеструмити будинок. Крім ДСНС до будинку приїхали поліція та карета швидкої.
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Що відомо про пожежу
- Загоряння сталося на найвищому поверсі 9-поверхівки на Дерев'янко 38.
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- Люди, які не змогли вийти самі – вийшли на балкон з мокрими рушниками та чекали на порятунок.
- Їх було 12 осіб, повідомляє "Об'єктив".
Люди чекали на рятувальників / Фото "Редпост"
- 93-рінчий чоловік постраждав, він же і спричинив пожежу.
- Телеграм-канали повідомляють, що його виводили медики швидкої та усі разом застрягли у ліфті.
- Через це старий відмовляється виходити з будинку.
Ймовірно, чоловік, який спричинив пожежу у житловому будинку / Фото "ТРУХА Харьков"
- На місці працювали 2 відділення вогнеборців. Пожежу вже загасили.
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