В Харкові в житловій багатоповерхівці сталася пожежа. На верхньому, 9 поверсі, вогнеборці ліквідували сильне задимлення. Через важке повітря люди старшого віку не змогли самостійно покинути свої квартири – їх евакуювали рятувальники.

На місце прибув електрик, щоб знеструмити будинок. Крім ДСНС до будинку приїхали поліція та карета швидкої. До теми На Чернігівщині 3-річні двійнята постраждали в пожежі: одна дитина загинула Що відомо про пожежу Загоряння сталося на найвищому поверсі 9-поверхівки на Дерев'янко 38. Дим валить з квартири на 9 поверсі: відео Люди, які не змогли вийти самі – вийшли на балкон з мокрими рушниками та чекали на порятунок.

Їх було 12 осіб, повідомляє "Об'єктив".

Люди чекали на рятувальників / Фото "Редпост" 93-рінчий чоловік постраждав, він же і спричинив пожежу.

Телеграм-канали повідомляють, що його виводили медики швидкої та усі разом застрягли у ліфті.

Через це старий відмовляється виходити з будинку.

Ймовірно, чоловік, який спричинив пожежу у житловому будинку / Фото "ТРУХА Харьков" На місці працювали 2 відділення вогнеборців. Пожежу вже загасили. Очевидці пожежі масово знімали інцидент: відео