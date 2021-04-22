У Харкові згоріла квартира в багатоповерхівці: відео пожежі

18:11

В Харкові в житловій багатоповерхівці сталася пожежа. На верхньому, 9 поверсі, вогнеборці ліквідували сильне задимлення. Через важке повітря люди старшого віку не змогли самостійно покинути свої квартири – їх евакуювали рятувальники.