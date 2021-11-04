У мережі кажуть, що дискусія між пасажиром та поліцейським тривала близько 30 хвилин. У мережі виклали відео інциденту, який стався 4 листопада.

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Сперечався з поліцейським

На записі видно, як чоловік намагається щось довести правоохоронцю. Він показує свій телефон, але нічого не допомагає.

Люди кажуть, що потяг через суперечку зупинили щонайменше на пів години. Люди обурилися й вимагали, щоб поїзд їхав далі.

Ну ми можемо поїхати нарешті? В чому проблема?

– питали пасажири.

Пасажир, очевидно, так і не показав свій сертифікат про вакцинацію, бо згодом вийшов з вагона. Разом з ним була родина.

Як пасажир і поліцейський сперечалися через COVID-сертифікат: відео