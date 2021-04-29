У Харкові до транспорту поліції підбіг чоловік, який сказав, що його донька народжує в автомобілі. Вони без вагань запропонували свій супровід до пологового будинку.

До правоохоронців звернулися 28 квітня на вулиці Семіградській, оскільки в місті був ускладнений рух. Згодом патрульні оприлюднили відео свого відеореєстратора. Теж про патрульних Порятовані від насилля: у Львові провели фотосет із тваринами з непростою долею Більше про цю подію Правоохоронці ввімкнули світлові та звукові сигнали

Після цього вони почали супроводжувати автівку до полового го будинку

Там на майбутню матір вже чекали медики.

В місцях, де було багато автомобілів, і на перехрестях патрульні просили дати дорогу за допомогою гучномовця. Поліція супроводжує породіллю до пологового: відео патрульної поліції Харківщини Зверніть увагу! Патрульні у Дніпрі врятували чоловіка, який хотів здійснити самогубство. Спершу він підозріло поводився, а потім заліз на огорожу для стрибка з мосту. Коли його зняли, самогубець важко йшов на контакт і спробував стрибнути ще раз.