Супроводжували автомобіль до пологового: відео неймовірного вчинку патрульних Харкова
У Харкові до транспорту поліції підбіг чоловік, який сказав, що його донька народжує в автомобілі. Вони без вагань запропонували свій супровід до пологового будинку.
Джерело:патрульна поліція Харківщини
До правоохоронців звернулися 28 квітня на вулиці Семіградській, оскільки в місті був ускладнений рух. Згодом патрульні оприлюднили відео свого відеореєстратора.
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- Правоохоронці ввімкнули світлові та звукові сигнали
- Після цього вони почали супроводжувати автівку до полового го будинку
- Там на майбутню матір вже чекали медики.
- В місцях, де було багато автомобілів, і на перехрестях патрульні просили дати дорогу за допомогою гучномовця.
Поліція супроводжує породіллю до пологового: відео патрульної поліції Харківщини
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