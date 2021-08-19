Потерпілого змогли дістати й направили до лікарні швидкої допомоги. Проте врятувати все ж не вдалося.

Інша аварія "Газелі" відірвало кабіну: у Харкові сталась жорстка аварія – відео, фото

В якому стані госпіталізували

Пацієнта намагалися реанімувати й стабілізувати його стан, але це було вкрай важко. Заступниця директора центру екстреної меддопомоги Галина Салдан розповіла, що в чоловіка були одразу кілька серйозних поранень. Зокрема діагностували:

травма грудної клітини;

розрив внутрішніх органів;

внутрішня кровотеча;

геморагічний шок;

клінічна смерть.

У вантажівки відпала кабіна під час руху / Фото Суспільного й телеграму "СТО Харків"

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