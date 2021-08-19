Потерпілого змогли дістати й направили до лікарні швидкої допомоги. Проте врятувати все ж не вдалося.

Інша аварія "Газелі" відірвало кабіну: у Харкові сталась жорстка аварія – відео, фото

В якому стані госпіталізували

Пацієнта намагалися реанімувати й стабілізувати його стан, але це було вкрай важко. Заступниця директора центру екстреної меддопомоги Галина Салдан розповіла, що в чоловіка були одразу кілька серйозних поранень. Зокрема діагностували:

  • травма грудної клітини;
  • розрив внутрішніх органів;
  • внутрішня кровотеча;
  • геморагічний шок;
  • клінічна смерть.

У вантажівки відпала кабіна під час руху / Фото Суспільного й телеграму "СТО Харків"

Коротко про цю аварію

  • Аварія сталася на вулиці Велика Гончарівська приблизно о 12:20.
  • Після того, як відірвалася кабіна, вантажівка стала некерованою та врізалася в автомобіль ВАЗ.
  • Однак пасажири легковика не постраждали.
  • Туди приїхали рятувальники, які почали діставати тіло потерпілого з кабіни.
  • Для цього довелося розрізати деформований корпус.
  • Згодом чоловіка передали медикам швидкої.