У Харкові під час руху відпала кабіна вантажівки: врятувати водія не вдалось – моторошні фото

19 серпня 2021 , 14:48
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Джерело:

Суспільне

У Харкові 19 серпня помер водій фургона, в якого під час руху відпала кабіна. Аварія сталася за день до цього. Після неї чоловік був затиснутий всередині понівеченого корпусу, тому довелося викликати рятувальників.

Потерпілого змогли дістати й направили до лікарні швидкої допомоги. Проте врятувати все ж не вдалося. 

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В якому стані госпіталізували

Пацієнта намагалися реанімувати й стабілізувати його стан, але це було вкрай важко. Заступниця директора центру екстреної меддопомоги Галина Салдан розповіла, що в чоловіка були одразу кілька серйозних поранень. Зокрема діагностували:

  • травма грудної клітини;
  • розрив внутрішніх органів;
  • внутрішня кровотеча;
  • геморагічний шок;
  • клінічна смерть.

У вантажівки відпала кабіна під час руху / Фото Суспільного й телеграму "СТО Харків"

Коротко про цю аварію

  • Аварія сталася на вулиці Велика Гончарівська приблизно о 12:20.
  • Після того, як відірвалася кабіна, вантажівка стала некерованою та врізалася в автомобіль ВАЗ.
  • Однак пасажири легковика не постраждали. 
  • Туди приїхали рятувальники, які почали діставати тіло потерпілого з кабіни.
  • Для цього довелося розрізати деформований корпус.
  • Згодом чоловіка передали медикам швидкої.
Автор: Олександр Марчак