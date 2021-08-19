У Харкові під час руху відпала кабіна вантажівки: врятувати водія не вдалось – моторошні фото
19 серпня 2021 , 14:48Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Харкові 19 серпня помер водій фургона, в якого під час руху відпала кабіна. Аварія сталася за день до цього. Після неї чоловік був затиснутий всередині понівеченого корпусу, тому довелося викликати рятувальників.
Потерпілого змогли дістати й направили до лікарні швидкої допомоги. Проте врятувати все ж не вдалося.
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В якому стані госпіталізували
Пацієнта намагалися реанімувати й стабілізувати його стан, але це було вкрай важко. Заступниця директора центру екстреної меддопомоги Галина Салдан розповіла, що в чоловіка були одразу кілька серйозних поранень. Зокрема діагностували:
- травма грудної клітини;
- розрив внутрішніх органів;
- внутрішня кровотеча;
- геморагічний шок;
- клінічна смерть.
У вантажівки відпала кабіна під час руху / Фото Суспільного й телеграму "СТО Харків"
Коротко про цю аварію
- Аварія сталася на вулиці Велика Гончарівська приблизно о 12:20.
- Після того, як відірвалася кабіна, вантажівка стала некерованою та врізалася в автомобіль ВАЗ.
- Однак пасажири легковика не постраждали.
- Туди приїхали рятувальники, які почали діставати тіло потерпілого з кабіни.
- Для цього довелося розрізати деформований корпус.
- Згодом чоловіка передали медикам швидкої.