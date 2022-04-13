У каналі зазначили, що їхня команда потрапила під обстріл у житловому районі Салтівка на північному сході Харкова, уздовж траси Е40.

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Журналісти перебували в цьому місці, коли з боку російських військ посилився вогонь. Вибухи снарядів і вогонь зі стрілецької зброї вже були чутні, й українські військові попередили журналістів, щоб вони відійшли в більш безпечне місце. Працівники телеканалу не постраждали.

Українські офіційні особи протягом кількох днів попереджали, що очікують серйозного наступу з боку російських військ у східному регіоні Донбасу, оскільки Росія переміщує війська та техніку після невдалої спроби взяти Київ,

– заначили в CNN.

Це не перший випадок, коли знімальна група CNN потрапляє в такі ситуації. 5 квітня під журналісти телеканалу зазнала артилерійських обстрілів неподалік Миколаєва. Вони саме проводили зйомки українських солдатів.

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