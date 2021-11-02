У мережі оприлюднили одразу кілька відео руйнування заводу. На них помітно, що це було не лише масштабно, а й досить видовищно.

Рік тому У Харкові підірвали старий елеватор: вражаючі фото та відео

Піднялась велика хмара пилу

Найкраще руйнування будівлі видно на записі, який зробили за допомогою коптера. Він триває лише 28 секунд.

Спершу там починає падати середина конструкцій. Після цього все довкола огорнулося білою хмарою пилу.

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У коментарях обурюються

Слід зазначити, що в коментарях до публікації, користувачам переважно не надто подобається руйнування будівлі. Кілька найяскравіших коментарів:

Жерсть. Ця цивілізація саморуйнується. Несіть наступну…

І справді красиво і чудово… підривати елеватори й заводи. молодці.

Скільки людей там працювало...

Хоч би одне підприємство збудували, а не лише ламали...

А навіщо він нам? Китайці все привезуть, а депутати відкат отримають.

Сумно! Це реально епоха, це славетна столітня історія нашого краю.... пздць((