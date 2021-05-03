У Київському районі Харкова 2 травня в підлітка в руках зірвався портативний зарядний пристрій. Згодом його доставили в лікарню зі значними травмуваннями.

Зокрема, правоохоронці повідомили, що вибух відірвав 14-річному хлопцю 1 – 2 пальці. Наразі встановлюють обставини. До теми Для небезпечних ігор не буває свят: на Харківщині дитина отримала травми через петарду Детальніше про інцидент До поліції про цю подію повідомив лікар.

Він звернувся до правоохоронців приблизно о 15:20.

У момент, коли трапився вибух, підліток був сам у дома.

Яка причина несправності пристрою – невідомо. Зверніть увагу! На Полтавщині 22 квітня на закинутій фермі обвалилася цегляна стіна. В цей момент поряд гралася компанія підлітків. 15-річний хлопець потрапив у лікарню.