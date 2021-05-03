Відірвало пальці: у руках харківського підлітка зірвався "павербенк"

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У Київському районі Харкова 2 травня в підлітка в руках зірвався портативний зарядний пристрій. Згодом його доставили в лікарню зі значними травмуваннями.

Джерело:

поліція Харківщини

Зокрема, правоохоронці повідомили, що вибух відірвав 14-річному хлопцю 1 – 2 пальці. Наразі встановлюють обставини.

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Детальніше про інцидент

  • До поліції про цю подію повідомив лікар.
  • Він звернувся до правоохоронців приблизно о 15:20.
  • У момент, коли трапився вибух, підліток був сам у дома.
  • Яка причина несправності пристрою – невідомо.
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