Відірвало пальці: у руках харківського підлітка зірвався "павербенк"

У Київському районі Харкова 2 травня в підлітка в руках зірвався портативний зарядний пристрій. Згодом його доставили в лікарню зі значними травмуваннями.
Джерело:поліція Харківщини
Зокрема, правоохоронці повідомили, що вибух відірвав 14-річному хлопцю 1 – 2 пальці. Наразі встановлюють обставини.
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Детальніше про інцидент
- До поліції про цю подію повідомив лікар.
- Він звернувся до правоохоронців приблизно о 15:20.
- У момент, коли трапився вибух, підліток був сам у дома.
- Яка причина несправності пристрою – невідомо.