У Харкові підняли прапор України на найвищому флагштоку в Європі: відео з місця

На Сергіївській площі в Харкові робили репетицію підняття прапора до Дня Незалежності. Стяг піднімали на флагштоку висотою 101 метр. 24 серпня він стане найвищим флагштоком у Європі.

Репетицію підняття прапора провели 19 серпня ввечері. Він встановлений в районі вулиці Клочківської.

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Встановили на кілька хвилин

Прапор України підняли всього на кілька хвилин. На записі видно, що його освітлюють прожектори. Ширина прапора – 22, 5 метра, а довжина – 15 метрів. Висота флагштока, на якому встановили стяг, – 101 метр. 24 серпня це стане новим рекордом і в Україні, і в Європі

Наразі найвищим у Європі є флагшток у Гаміні, Фінляндія. Його висота — 100 метрів. В Україні до цього найвищим був флагшток у Києві – 90 метрів.

Вартість флагштока в Харкові – 24,5 мільйона гривень. Усього на їх встановлення до Дня Незалежності в Україні витратили понад 170 мільйонів гривень.

Як у Харкові проводили репетицію підняття прапора: дивіться відео

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