На щастя, ніхто не постраждав і викликати пожежників не довелося. Це трапилося вночі 27 травня.

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Депутатка про цей інцидент написала у власному фейсбуці. За її словами, вогонь погасили за 2,5 хвилини. Це зробили представники охоронної фірми.



Двері закладу, який підпалили / Фото з фейсбуку Марії Скоробагач

У коментарі 24 каналу в ДСНС Харківщини це підтвердили. Там сказали, що до них щодо цього інциденту ніхто не звертався.

За словами жінки, під закриті ролети закладу поклали пляшку з горючою сумішшю. Однак на приміщення закладу полум’я не поширилось.

Поки що мені важко зрозуміти, хто міг бажати зла мені настільки, щоб підпалити заклад. Адже він розташований у житловому будинку. Якби початися пожежа – все могло б закінчитися набагато трагічніше,

– додала депутатка.

У відділі комунікації поліції Харківщини у коментарі 24 каналу сказали, що поки їм невідомо чи зверталися до правоохоронців щодо цього інциденту. Однак пообіцяли надати інформацію, як тільки отримають її.

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Вхід у Foodies Talks після підпалу / Фото з фейсбуку Марії Скоробагач

Які наслідки інциденту

Місцеве ЗМІ KharkivToday повідомляє, що в закладу лише пошкоджена частина фасаду. Однак він зранку відкрився та почав працювати в штатному режимі. А відвідувачів просять не зважати на таке "оновлення" входу.

Заклад Foodies Talks відкрився 5 квітня. Його позиціонують, як місце, де пропонують збалансоване харчування.