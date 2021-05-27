У Харкові підпалили кафе депутатки від ОПЗЖ: фото

У Харкові намагались підпалити кафе депутатки міськради від ОПЗЖ Марії Скоробагач. Невідомі облили двері зачиненого закладу горючою сумішшю. Мовиться про заклад Foodies Talks, неподалік від станції метро “Архітектора Бекетова”.

На щастя, ніхто не постраждав і викликати пожежників не довелося. Це трапилося вночі 27 травня.

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Депутатка про цей інцидент написала у власному фейсбуці. За її словами, вогонь погасили за 2,5 хвилини. Це зробили представники охоронної фірми.



Двері закладу, який підпалили / Фото з фейсбуку Марії Скоробагач

У коментарі 24 каналу в ДСНС Харківщини це підтвердили. Там сказали, що до них щодо цього інциденту ніхто не звертався.

За словами жінки, під закриті ролети закладу поклали пляшку з горючою сумішшю. Однак на приміщення закладу полум’я не поширилось.

Поки що мені важко зрозуміти, хто міг бажати зла мені настільки, щоб підпалити заклад. Адже він розташований у житловому будинку. Якби початися пожежа – все могло б закінчитися набагато трагічніше,

– додала депутатка.

У відділі комунікації поліції Харківщини у коментарі 24 каналу сказали, що поки їм невідомо чи зверталися до правоохоронців щодо цього інциденту. Однак пообіцяли надати інформацію, як тільки отримають її.

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Вхід у Foodies Talks після підпалу / Фото з фейсбуку Марії Скоробагач

Які наслідки інциденту

Місцеве ЗМІ KharkivToday повідомляє, що в закладу лише пошкоджена частина фасаду. Однак він зранку відкрився та почав працювати в штатному режимі. А відвідувачів просять не зважати на таке "оновлення" входу.

Заклад Foodies Talks відкрився 5 квітня. Його позиціонують, як місце, де пропонують збалансоване харчування.

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