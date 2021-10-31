Статистику оприлюднила заступниця міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан. За її словами, всі пункти розташовані у школах й приймали відвідувачів з 9:00 до 18:00.

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Де ще у Харкові можна щепитися від COVID-19

Горбунова-Рубан наголосила, що окрім пунктів на дільницях, отримати щеплення проти коронавірусу можна також у поліклініках, торгових центрах та на ринках.

Для максимальної імунізації населення Харкова задіяли 150 медичних бригад, які укомплектували із 600 медичних працівників. 328 із них роблять щеплення на виборчих дільницях.

У нас одна мета – якомога скоріше сформувати колективний імунітет,

– сказала заступниця мера Харкова.

Важливо! Вакцинуватися на виборчих дільницях харків'яни могли однією із трьох вакцин на вибір: Coronavac, Pfizer та AstraZeneca.

Харків'яни масово вакцинувалися під час голосування на виборах мера: відео

Вакцинація на виборах у Харкові: пенсіонери – серед лідерів

Медиків, які чергували на пунктах щеплення у Харкові в день виборів, здивувала активність літніх людей. Адже в основному пройти процедуру хотіли пенсіонери віком понад 60 років. Багато із них зазначали, що захиститися від коронавірусу їх переконали рідні та близькі.