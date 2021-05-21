Збили 6-річного хлопчика на пішохідному переході в Харкові: у нього кілька переломів

21 травня 2021 , 11:18
Читать новость на русском

Джерело:

"Харьков Life"

На 6-річну дитину наїхала автівка на вулиці Леся Сердюка, коли малий переходив дорогу трохи попереду від батьків. Водій втік з місця ДТП.

Про інцидент повідомили користувачі у соцмережах. Хлопчика медики госпіталізували.

До теми На Закарпатті мопед врізався в авто: загинула молода дівчина

Що відомо про аварію

  • Водій збив дитину близько 11:30.
  • Хлопчик впав та дуже голосно плакав.
  • Користувачі в мережі пишуть, що ймовірний винуватець аварії – 80-річний чоловік.
  • Він втік, але його нібито вже затримали.
  • У поліції аварію не прокоментували: у відділі комунікації кинули слухавку.

В якому стані дитина

У коментарі місцевому виданню Newsroom підтвердили, що хлопчику 6 років. Дитину госпіталізували.

Директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Віктор Забашта повідомив, що лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, а також переломи передпліччя і стегна.

Автор: Вікторія Андрєєва