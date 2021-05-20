Потім вони взялися шукати сейф, але не знайшли його. Тоді вони почали катувати жінку праскою.

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Що відомо про інцидент

Коли до квартири вдерлися злочинці, 56-річна жінка вже спала. Її розбудив шум, тому вона пішла подивитися, що відбувається. Злочинці вдарили її, і допоки вона була дезорієнтована, обмотали її руки та ноги скотчем. Коли крадії через погрози дізналися місця, де вона зберігала заощадження, то запиталися про сейф.



Злочинців затрималі на трасі Київ – Житомир / Фото Харківська обласна прокуратура

Власниця помешкання відповіла, що сейфу в квартирі немає, тому злочинці увімкнули праску та почали катувати жінку, допоки вона не знепритомніла. Вони привели її до тями та погрожували новою розправою. Тоді потерпіла розповіла злодіям про усі місця, де зберігала гроші та цінні речі.

Що викрали злочинці

Здобиччю злодіїв стали:

60 тисяч євро;

50 тисяч доларів;

вироби із золота;

наручні годинники.

Які дії правоохоронців

Усіх трьох злочинців затримали 20 квітня на трасі Київ – Житомир поблизу столиці.



Затримання злочинців / Фото Харківська обласна прокуратура