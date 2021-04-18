Жодної деталі з Росії: в Україні планують створити бронетанковий холдинг

В Україні планують створити бронетанковий холдинг, який об'єднає десяток підприємств оборонного комплексу. Вони вироблятимуть нові танки та комплекси на кшталт "Кедра", "Краба" та "Бастіона".

Не буде жодних елементів, які виготовлені в Росії. Згідно з планом, головним у танковому виробництві стане завод імені Малишева.

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Наразі ж харківський танковий перебуває у важкому економічному стані. Попри все, виконує держзамовлення для захисту України.

В Укроборонпромі провадять зміни до законодавства, щоб українські заводи, дотичні до виготовлення бронетехніки, юридично стали однією організацією.

"Харківське конструкторське бюро імені Морозова розробляє документацію. Завод імені Малишева виготовляє усі серійні зразки техніки, починаючи з танків. Усе серійно, усе виготовляється тут. Ремонтні підприємства займаються ремонтом наявного парку у державних замовників техніки", – розповів заступник генерального директора Укроборонпрому Ігор Фоменко.

Новою структурою керуватиме держава, але вона матиме більше прав для роботи з замовниками. Центром майбутнього холдингу стане Харків.

Ми готові до серійного виробництва цих корпусів. БТР-3 і БТР-4 є в нашій армії, зараз є замовлення. У 2021 році ми з конструкторським бюро імені Морозова будемо виготовляти їх,

– зауважив гендиректор заводу імені Малишева Василь Крилас.

З заводу вийде понад 70 корпусів різної модифікації. Потужність підприємств дозволяє виготовляти 800 – 900 танків щороку.

Завод – у боргах

Однак поки промисловий гігант – у стадії банкрутства. Тут накопичили борги перед працівниками. Також зараз переважають замовлення з ремонту та модернізації техніки, а не виробництва нової.

Головне завдання, яке робив завод імені Малишева – це модернізація, ремонт за технічним станом. Навіть ремонт тих танків, які були в бойових діях – це танк "Булат".

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Якщо танковий завод пройде процедуру санації та позбавиться боргів – а це 1,8 мільярда гривень – то і Міноборони зможе завантажити замовленнями. Зокрема, і на виробництво дослідницьких зразків бойових машин, таких як "Бастіон" і "Краб".

Наразі 90% замовлень завод отримує з-за кордону. Для демонстрації іноземним покупцям свого асортименту випустили новий бойовий танк "Оплот".

Вперше харківський завод планує закінчити фінансовий рікЗарплатні борги обіцяють погасити в найближчі тижні.