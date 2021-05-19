Податківець на Харківщині обіцяв закрити справу за 50 тисяч доларів

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили працівника фіскальної служби. Посадовець вимагав хабар у 50 тисяч доларів за закриття справи.

У 2021 році він вже отримав частину суми – 110 тисяч гривень. Хабар мав допомогти не тільки закрити справу, але й вивести компанію потерпілого зі списку ризикованих.

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Що відомо про хабарника в податковій

ДБР повідомили про підозру податкової міліції. Він є працівником управління Державної фіскальної служби у Харківській області.

У 2020 році він запропонував одному з підприємців вигідну угоду. На бізнесмена відкрили справу щодо завищення підприємством податкового кредиту. Слідчій ДФС обіцяв, що посприяє закриттю провадження "за відсутністю складу злочину".

Але на тому його винахідливість не закінчилася. Податківець запевнив, що частина грошей піде на закриття, а інша частина – на виведення податкового кредиту Товариства із переліку ризикових.

Яка відповідальність передбачена за це