У Харкові ввечері 4 квітня невідомий пограбував ломбард. Він зайшов туди з ножем та змусив працівницю віддати кілька тисяч гривень. У мережі пишуть, що це був офіс кредитної організації.

Це трапилося на проспекті Гагаріна приблизно о 19 годині. Зловмисник викрав 7 тисяч гривень.

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Інші деталі від поліції

Наразі підозрюваного оголосили в розшук. Правоохоронцям про нього відомо небагато:

ріст зловмисника – приблизно 165 сантиметрів,

він був у чорну куртку і темну кепку.



Зображення зловмисника з камери спостереження / Фото телеграм-каналу "Труха"

Що ще відомо

У телеграм-каналі "Труха" пишуть, що насправді пограбували не ломбард, а офіс кредитної організації "Ваша готівочка". Також там опублікували відео цього інциденту.

Чоловік зайшов до приміщення в захисній масці, а потям дістав ніж. Він розмахував ним до моменту, поки не отримав гроші.

Пограбування кредитної організіції в Харкові: відео телеграм-каналу "Труха"

Зверніть увагу! З пасажирського мікроавтобуса, який їхав з Рівного у Київ, 5 квітня вкрали пакунок з 1,4 мільйона гривень. Зловмисника вдалося затримати, він зізнався у скоєному.