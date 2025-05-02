Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області.

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У центрі Харкова чоловік влаштував стрілянину

За даними правоохоронців, стрілянина сталася близько 17:00 в Шевченківському районі Харкова. На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Харківського районного управління поліції №3.

Невдовзі поліцейські встановили особу чоловіка, який відкрив вогонь – ним виявився 61-річний місцевий житель. Правоохоронці вилучили в нього два пістолети, які направили на експертизу.