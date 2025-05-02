У Харкові поліцейські встановили особу чоловіка, який стріляв на Бурсацькому узвозі

У п'ятницю, 2 травня, чоловік влаштував стрілянину на Бурсацькому узвозі в центрі Харкова. Зловмисником виявився 61-річний місцевий мешканець.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області.

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У центрі Харкова чоловік влаштував стрілянину

За даними правоохоронців, стрілянина сталася близько 17:00 в Шевченківському районі Харкова. На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Харківського районного управління поліції №3.

Невдовзі поліцейські встановили особу чоловіка, який відкрив вогонь – ним виявився 61-річний місцевий житель. Правоохоронці вилучили в нього два пістолети, які направили на експертизу.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поліція продовжує опитування свідків та огляд місця події. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

– йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що слідчі дії тривають.

У центрі Харкова чоловік відкрив вогонь / Фото: поліція Харківщини

До слова, 2 травня також стався інцидент в Одесі: там на Куликовому полі чоловік скоїв напад на правоохоронців. Нападник завдав їм ножових поранень, після чого постраждалих госпіталізували.