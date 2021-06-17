Поліцейський під наркотиками робив "закладки" в Харкові : відео

Про це повідомили після того, як його затримали. Правоохоронця спіймали за підозрою в злочинах звичайні громадяни. Саме їм здалося, що він був під дією наркотичних речовин.

Про цей інцидент повідомили в мережі 16 червня. Також оприлюднили відео розмови зі зловмисником.

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Його навіть не звільнили

У спілкуванні з людьми, які його спіймали правоохоронець розповів, що працює патрульним. На службі він з 2015 року. При собі в чоловіка також було посвідчення патрульного інспектора.

Автори допису зазначили, що таке "затримання" поліцейського трапилося вже не вперше. Однак зловмисник досі перебуває на свободі. Також його не звільнили з правоохоронних органів.

Розмова із затриманим патрульним-закладчиком: відео "Оперативний Укр"