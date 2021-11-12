У Харкові поліція під час уроку вирішила затримати невакциновану вчительку

У мережі з'явилося відео, на якому співробітники поліції увірвалися на шкільний урок і намагаються вивести з класу нещеплену вчительку. До того ж правоохоронці заявили, що жінку усунув від роботи директор.

Відео інциденту опублікували 12 листопада. На ньому видно поліцейських, які хочуть вивести вчительку під час уроку.

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Хотіли вивести посеред уроку

Жінка всіляко намагається довести, що вона має рацію. Вона сперечається з поліцеськими й каже, що вони не мають права усувати її від роботи.

Згодом вона сама телефонує до поліції й каже, що правоохоронці, які прийшли до неї, перевищують свої повноваження і зривають їй урок.

Як поліцейські хотіли відсторонити від роботи невакциновану вчительку: відео

За даними МОЗ , працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, мають бути обов'язково щеплені проти COVID-19. Інакше вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати вже з 8 листопада



Ймовірний наказ про відсторонення від роботи вчительки / Фото з телеграму "Новини.Live"

Скільки невакцинованих працівників шкіл відсторонили від роботи

Станом на 9 листопада відсторонили: