У Харкові поліція під час уроку вирішила затримати невакциновану вчительку

12 листопада 2021 , 16:30
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Джерело:

фейсбук Михайла Чаплиги

У мережі з'явилося відео, на якому співробітники поліції увірвалися на шкільний урок і намагаються вивести з класу нещеплену вчительку. До того ж правоохоронці заявили, що жінку усунув від роботи директор.

Відео інциденту опублікували 12 листопада. На ньому видно поліцейських, які хочуть вивести вчительку під час уроку.

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Хотіли вивести посеред уроку

Жінка всіляко намагається довести, що вона має рацію. Вона сперечається з поліцеськими й каже, що вони не мають права усувати її від роботи.

Згодом вона сама телефонує до поліції й каже, що правоохоронці, які прийшли до неї, перевищують свої повноваження і зривають їй урок.

Як поліцейські хотіли відсторонити від роботи невакциновану вчительку: відео

Зверніть увагу! За даними МОЗ, працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, мають бути обов'язково щеплені проти COVID-19. Інакше вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати вже з 8 листопада.


Ймовірний наказ про відсторонення від роботи вчительки / Фото з телеграму "Новини.Live"

Скільки невакцинованих працівників шкіл відсторонили від роботи

Станом на 9 листопада відсторонили:

  • Одеса – 850 осіб;
  • Львів – понад 300 осіб;
  • Чернівці – 416 осіб;
  • Ужгород – понад 50 осіб;
  • Харків – 105 осіб;
  • Дніпро – 99 осіб;
  • Чернігів – 218 осіб;
  • Вінниця – 78 осіб;
  • Волинь – 647 осіб;
  • Кропивницький – 36 осіб;
  • Черкаси – 358 осіб;
  • Суми – 20 осіб;
  • Миколаїв – 502 особи;
  • Запоріжжя – 584 особи;
  • Хмельницький – 202 особи;
  • Житомир – 32 особи.
Автор: Марта Кушка