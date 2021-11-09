Про те, що його розшукали, правоохоронці повідомили вже наступного дня. Керманич Mitsubishi не заперечував свою провину.

Раніше У Києві водій під наркотиками влаштував перегони з поліцією і спровокував моторошну ДТП

Становив серйозну небезпеку

На записі, який з'явився в мережі, помітно, що водій здійснив кілька порушень. Деякі з них становили серйозну небезпеку життю інших людей.

Які це були дії:

рух зустрічною смугою,

проїзд на заборонений сигнал світлофора;

обгін на пішохідному переході.

Коли правопорушник визнав свою провину, на нього склали адміністративну постанову. Там сказано, що чоловік скоїв порушення правил розташування транспорту, проїзд на заборонений сигнал світлофора та порушення правил обгону.



Протокол, який виписали поліцейські / Фото Патрульної поліції

Кілька гучних аварій нещодавно