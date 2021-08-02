Медики не змогли врятувати 14-річного жителя цього селища. За життя іншого хлопця, якому 15 років, досі борються.
Актуально Дівчинка залишилась повною сиротою: помер ще один учасник ДТП з вини племінника ексмера Сколе
Який стан іншого хлопця
Про це розповіла журналістам головна лікарка медустанови Олена Ковальова. За її словами, інший потерпілий досі перебуває у важкому стані. Тому поки медики не дають жодних прогнозів.
Коротко про цю аварію
- Автомобіль "ВАЗ 2106" збив підлітків, які йшли по узбіччю.
- В них діагностували черепно-мозкові травми, а також забої мозку.
- Правоохоронці розшукали транспорт через 15 хвилин у лісосмузі за межами селища.
- У крові підозрюваного виявили 2 проміле алкоголю.
- Згодом відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння.
- Якщо вину чоловіка зможуть довести в суді, він може провести у в'язниці до 8 років.