У Харкові помер підліток, якого збив п'яний водій: розповіли про стан іншого

У Харківській лікарні вночі 2 серпня помер один із 2 підлітків, яких збив п'яний водій. Трагедія трапилася у селищі Вільха на Харківщині 27 липня.

Медики не змогли врятувати 14-річного жителя цього селища. За життя іншого хлопця, якому 15 років, досі борються.

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Який стан іншого хлопця

Про це розповіла журналістам головна лікарка медустанови Олена Ковальова. За її словами, інший потерпілий досі перебуває у важкому стані. Тому поки медики не дають жодних прогнозів.

Коротко про цю аварію

Автомобіль "ВАЗ 2106" збив підлітків, які йшли по узбіччю.

В них діагностували черепно-мозкові травми, а також забої мозку.

Правоохоронці розшукали транспорт через 15 хвилин у лісосмузі за межами селища.

У крові підозрюваного виявили 2 проміле алкоголю.

Згодом відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння.

Якщо вину чоловіка зможуть довести в суді, він може провести у в'язниці до 8 років.