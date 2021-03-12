У Харкові помер поліцейський: місяць він провів у комі
У Харкові 12 березня помер поліцейський Олег Мотрич. Він проводив профілактичні бесіди з дітьми. Місяць тому під час виконання службових обов’язків йому стало зле – чоловік знепритомнів, потім перебував в комі.
Джерело:Телеграм Національної поліції
Його госпіталізували до лікарні. Медики діагностували, що у поліцейського стався розрив серцевої аорти.
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Лікарі понад 8 годин боролися за його життя та відновили аорту. Проте стан був важким – пацієнт лишався в комі.
У п'ятницю, 12 березня, Олег Мотрич помер. Йому був лише 41 рік.
14 років у поліції він присвятив дітям. Основним напрямком його роботи була профілактика злочинів і правопорушень.
Колеги жартома називали його "дитячим копом". Олег часто проводив лекції про безпечну поведінку на вулиці, шкоду наркоманії та алкоголізму.
Він завжди поспішав на допомогу дітям, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах. Світла пам'ять про Олега Мотрича надовго збережеться в серцях усіх, хто його знав,
— мовиться у некролозі поліції.
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