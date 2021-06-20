Відомо, що чоловік, з яким трапилась суперечка, отримав поранення у ногу. Дмитро Ніконов каже, що він захищався.
Читайте також Під Одесою молодик розстріляв чоловіка: зробив зауваження
Стрілянина за участі помічника нардепа
Інцидент трапився орієнтовно о 20:30 на Новоолександрівській вулиці, а саме на стоянці біля зарядної станції електромобілів фірми "Автоентерпрайз", частиною якої володіє Ніконов.
Помічник нардепа розповів, що попросив незнайомого водія відігнати авто.
"Попросив його перепаркувати машину від зарядки, а він мене вдарив в обличчя. Я відбіг від нього, стріляв у землю, він набіг пальцем на резинову кулю, тому що я зробив три постріли і казав "не підходь". Він все одно хотів атакувати. Не знаю, що він хотів робити, але він наближався до мене", – розповів Ніконов.
Стрілянина у Харкові: дивіться відео
Дмитро Ніконов підтвердив, що стріляв. Натомість травмований чоловік каже, що відмовився переставляти машину на прохання Ніконова.
"Він (Ніконов – 24 канал) обійшов машину, підійшов до моїх водійських дверей та почав на мене нападати. Я почав на нього наступати, він дістав пістолет, зарядив – отримав у голову. Боячися за своє життя, я вдарив, бо думав що він зараз застосує пістолет. Думаю, зараз впаде і може "протверезішає" чоловік. І він тоді почав стріляти. Перший раз він промахнувся, друга куля потрапила в ногу", – розповів чоловік.
Звідки у Ніконова зброя
Дмитро Ніконов розповів, що зброя його. Він має журналістський дозвіл на її володіння. У громадські організації оприлюднили фото пістолету за дозволу на зброю.
Ймовірні документи Ніколенка / Скриншот з відео Антикорупційного блоку учасників АТО
У коментарі "Суспільному" поліція Харківщини повідомила, що провадження за фактом стрілянини ще не відкривали.
Останні стрілянини в Україні: коротко
- 16 червня на Херсонщині посеред вулиці розстріляли цілу компанію чоловіків. Трагедія трапилась вночі у місті Олешки Херсонської області. Двох людей поранили, а один загинув.
- У той же день через сварку з дружиною одесит влаштував стрілянину на Думській площі в Одесі. Чоловік мав ознаки сп'яніння та був раніше судимий. Ніхто не постраждав, а свої дії він пояснив тим, що мав бажання "випустити пар".
- 13 червня у Херсонській області між водіями спалахнув конфлікт, який завершився стріляниною. Внаслідок цього постраждали 2 людей. Ймовірно стріляв поліцейський.